Пьяная ссора в столовой военкомата закончилась убийством в Абайской области

В Абайской области вынесли приговор мужчине, который зарезал своего приятеля после распития спиртных напитков и ссоры, сообщает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Трагедия случилась после вечернего застолья в столовой здания Урджарского районного отдела по делам обороны, в котором принимали участие подозреваемый П., работавший водителем М., охранник И., а также технический сотрудник Р.

Около полуночи П. решил развезти товарищей по домам на своей машине. Высадив двоих около магазина "Акжол", между П. и Р. возник конфликт на почве прежних разногласий, который перерос в драку. В ходе потасовки П. несколько раз ударил Р. кулаком по лицу и нанес множественные удары ножом в область шеи, сердца, спины и живота, причинив тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а нападавший скрылся с места преступления.

Суд признал П. виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.