Мажилисмен встревожен встречей Путина с Назарбаевым

Мажилисмен приводит в пример других бывших президентов, которые на пенсии не занимались политикой.

Я не видел и не слышал, чтобы Шушкевич или Кучма встречались с президентами других стран в статусе «экс». Я не помню что бы Шеварднадзе или Акаев мелькали на политических встречах после своего ухода. Почему наш экс-глава не может угомониться? Зачем эти ежегодные полеты в Москву? А может это привычка? Многолетняя привычка времен СССР, когда надо было летать в Кремль за одобрением? Все-таки Нурсултан Абишевич – это человек советской номенклатуры, как ни крути … тем более летал бы он просто как турист – никто бы слова не сказал. А тут сразу с аэропорта и в Ново-Огорево, к ВВП. Тревожно как-то. Не хочется потрясении и волнении, если честно… В народе и без того всякие слухи ходят, а теперь после поездки в Москву, снова в обществе и даже в руководстве страны у некоторых могут быть всякие инсинуации, которые в свою очередь негативно отражаются на сплоченности и стабильности страны, - считает Самат Нуртаза.