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14.12.2024, 17:55

Мажилисмен встревожен встречей Путина с Назарбаевым

Новости Казахстана 0 716

Депутат мажилиса VIII созыва Самат Нуртаза встревожен встречей президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает КазТАГ.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

Если честно, у меня такие встречи вызывают какую-то внутреннюю тревогу. В голове сразу всплывает Петербуржская встреча от декабря 2021 года, после которого случились «Каңтарские события». Я убежден, что каждый человек должен заниматься своей непосредственной работой и соответствовать той позиции которой он занимает в данный момент, - пишет Самат Нуртаза у себя в Facebook.

Мажилисмен приводит в пример других бывших президентов, которые на пенсии не занимались политикой.

Я не видел и не слышал, чтобы Шушкевич или Кучма встречались с президентами других стран в статусе «экс». Я не помню что бы Шеварднадзе или Акаев мелькали на политических встречах после своего ухода. Почему наш экс-глава не может угомониться? Зачем эти ежегодные полеты в Москву? А может это привычка? Многолетняя привычка времен СССР, когда надо было летать в Кремль за одобрением? Все-таки Нурсултан Абишевич – это человек советской номенклатуры, как ни крути … тем более летал бы он просто как турист – никто бы слова не сказал. А тут сразу с аэропорта и в Ново-Огорево, к ВВП. Тревожно как-то. Не хочется потрясении и волнении, если честно… В народе и без того всякие слухи ходят, а теперь после поездки в Москву, снова в обществе и даже в руководстве страны у некоторых могут быть всякие инсинуации, которые в свою очередь негативно отражаются на сплоченности и стабильности страны, - считает Самат Нуртаза.

Напомним, 13 декабря Кремль сообщил о встрече Назарбаева и Путина в президентской резиденции в России.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
*В голове сразу всплывает* - * убежден, что каждый человек должен заниматься своей непосредственной работой и соответствовать той позиции которой он занимает в данный момент * ,* Тревожно как-то. *
14.12.2024, 16:14
Pluto 9701
Pluto 9701
Честным людям нечего бояться
14.12.2024, 15:44
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