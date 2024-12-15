Реалисты учат китайский: как казахстанцы относятся к Поднебесной?

Из всех пяти центральноазиатских государств Казахстан демонстрирует одно из самых негативных отношений к Китаю. Чем это вызвано и имеет ли «нелюбовь» под собой какие-либо реальные основания вот уже несколько лет пытаются понять эксперты. «Голос народа» изучил их выводы.

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Масштабные социсследования об отношении казахстанцев в Китаю и его гражданам с 2020 года проводит исследовательский центр «Talap».

При этом существуют также международные исследования и опросы экспертов, которые показывают, что почти 30% казахстанцев испытывают по отношению к Китаю негативные чувства. Больше нас не любят Поднебесную только в Кыргызстане, здесь отрицательное отношение к КНР высказали более 38% опрошенных.

При этом, как подчеркивает руководитель социологической службы центра «Talap» Евгений Хан, в казахстанских СМИ Китай чаще всего позиционируется как надежный партнер и инициатор совместных проектов. А Казахстан в публикациях китайских СМИ предстает как мирная и быстроразвивающаяся страна.

В то же время в Казахстане сохраняются стереотипы в отношении Китая. И для преодоления этих барьеров необходимо приложить определенные усилия, - говорит Евгений Хан.

Как отмечают социологи, еще лет 8 – 10 назад отношение казахстанцев к Китаю было преимущественно негативное.

Причин несколько - зарубежные, а после и отдельные казахстанские, писали о репрессиях в отношении выходцев из Центральной Азии в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, в обществе сложилось мнение о том, что Китай мечтает выкупить обширные земли в Казахстане для ведения сельского хозяйства. Постепенно отношение к Китаю становилось все более позитивным, достигнув в 2019 году равенства между положительными и отрицательными мнениями. Потом барометр чувств казахстанцев снова упал из-за пандемии коронавируса. Но после событий 2022 года казахстанцы вдруг поняли, что из двух соседей южный милее северного.

В 2022 году началось замещение Китаем России на внешнеполитической карте казахстанца. Стабильное отставание на 20 – 30% позитивного отношения к Китаю от России за один год исчезло и Китай впервые с 2016 года стал лучше восприниматься в Казахстане, чем РФ, - отмечается в исследовании.

Впрочем, негативное отношение к Китаю среди многих казахстанцев обусловлено недоверием не только к китайцам.

«Молодежь Центральной Азии, обучавшаяся в Китае, высоко оценивает его экономические достижения, инфраструктуру и технологические инновации. Для них несвойственны типичные страхи китайской угрозы. В то же время они продолжают воспринимать Китай как цивилизационного «Другого», чья модель развития не подходит их странам и опасаются чрезмерной экономической зависимости от Китая. Но интересно то, что эти опасения больше связаны не с самим Китаем, а с недоверием собственному правительству», - отмечает Евгений Хан.

В целом же, как следует из социологических опросов, позитивное отношение к Китаю в Казахстане повышается с Востока на Запад.

А также примечательно, что с каждым годом все больше пунктов, по которым казахстанцы меняют свое отношение к Китаю с негативного на позитивное.

В Казахстане более позитивный взгляд характерен для самозанятых, людей с высокими доходами и христиан. Негативное отношение больше у бедных слоев, высокообразованных и пожилых граждан. В Кыргызстане и Узбекистане, напротив, высокообразованное население более позитивно воспринимает КНР. В Кыргызстане это также характерно для мужчин и высокодоходных групп. Во всех трех странах пожилые люди более негативно относятся к Китаю, чем молодежь. Приверженность исламу не показала значимой связи с уровнем одобрения, в то время как у христиан наблюдается устойчивая положительная связь, - отмечают авторы исследования.

При этом из года в год растет количество людей, признающих большое геополитическое влияние Китая. И медленно, но верно увеличивается количество опрошенных, желающих узнать о Китае чуть больше.

Так, последние два года более половины респондентов отвечают утвердительно на вопрос о том, хотели бы они выучить китайский язык.

Когда-то давно был популярен анекдот о том, что оптимисты учат английский, пессимисты – китайский, а реалисты – автомат Калашникова.

Очевидно, что мир меняется. И теперь реалисты начинают учить именно китайский язык. Потому что растущее влияние Поднебесной на все страны мира, особенно – сопредельные, игнорировать уже нельзя.

При этом, как подчеркивают эксперты, страхи казахстанцев никуда не делись, самый главный из них – страх потерять землю.