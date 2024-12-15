Рабочий погиб на шахте АО «Майкаинзолото»

На шахте АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области произошёл трагический инцидент: под колёсами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий. По информации сотрудников предприятия, инцидент случился сегодня во второй половине дня на глубине 140 метров, передает Ulysmedia.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Во время выполнения производственных задач водитель погрузчика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на моториста. Мужчина, 1992 года рождения, получил серьёзные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Обстоятельства и причины происшествия выясняем. Предварительно произошёл наезд. В настоящее время организовывается специальное расследование, - сообщили в управлении труда Павлодарской области.

На предприятии уже начата работа по изучению обстоятельств трагедии, а также проверка соблюдения норм безопасности.