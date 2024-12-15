Рабочий погиб на шахте АО «Майкаинзолото»

На шахте АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области произошёл трагический инцидент: под колёсами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий. По информации сотрудников предприятия, инцидент случился сегодня во второй половине дня на глубине 140 метров, передает Ulysmedia.kz.
Во время выполнения производственных задач водитель погрузчика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на моториста. Мужчина, 1992 года рождения, получил серьёзные травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины происшествия выясняем. Предварительно произошёл наезд. В настоящее время организовывается специальное расследование, - сообщили в управлении труда Павлодарской области.
На предприятии уже начата работа по изучению обстоятельств трагедии, а также проверка соблюдения норм безопасности.
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