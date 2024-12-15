Женщина чуть не сгорела заживо в собственном доме в области Абай

Местный участковый инспектор спас 35-летнюю хозяйку от страшной участи. Он заметил что горит дом, позвонил пожарным и разбудил женщину, которая даже не подозревала что случился пожар, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Как сообщает пресс-служба области Абай, 13 декабря около двух часов ночи начальник отдела криминальной полиции Кокпектинского района Расул Атиманов, заметил пламя, охватившее один из домов в селе Кокпекты. Полицейский вызвал пожарных и направился в сторону дома.Он смог разбудить хозяйку дома, которая даже не подозревала что происходит. Пожар был потушен, пожарные локализовали возгорание и спасли имущество.