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15.12.2024, 14:31

Брачный договор в Казахстане: можно ли разделить имущество и сохранить здоровые отношения?

Новости Казахстана 0 367

Казахстан бьет рекорды по количеству разводов. После заявлений о «любви до конца своих» дней нередко следуют и имущественные конфликты, которые могут затягиваться на годы. Брачный договор может служить единственным ключом к мирному разрешению конфликта. Но готовы ли казахстанцы принять его как норму? «Голос народа» поговорил об этом с экспертом.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Многие считают, что брачный договор - это признак недоверия или отсутствия любви. Юрист Азиза Мукашева отмечает, что документ часто помогает решить вопросы, не растягивая их на длительные судебные разбирательства. Однако в нашей стране заключение брачных договоров практикуется все еще редко.

В нашей стране заключение брачных договоров все еще явление не частое, на это влияет такие факторы как менталитет, боязнь быть непонятым второй половинкой или будущими родственниками, а также правовая безграмотность, но с каждым годом мы наблюдаем изменение взглядов наших граждан на институт брачно-семейных отношений, - поделилась Азиза Мукашева.

Юрист объясняет, что, согласно законодательству, брачный договор можно заключить как со дня подачи заявления на регистрацию брака и до процедуры регистрации брака, так и в любое время в период самого брака. Инициатива заключения договора является добровольной и не имеет принудительного характера.

Учитывая, что в Казахстане очень высокая статистика по расторжению браков, процесс раздела имущества может стать проблемным. Из-за невозможности бывшим супругам прийти к договоренностям увеличивается подача исков о разделе имущества в судебном порядке, где супруги приходят к различным ухищрениям, уводя имущество, скрывая деньги на депозитах и фактических доходах в бизнесе, так как доля в бизнесе тоже подлежит разделу. Чтобы исключить подобные споры в будущем, как раз на помощь и приходит брачный договор. Конечно, никто не вступает в брак, чтобы развестись, но никто не застрахован от таких рисков, - объясняет юрист.

Главным преимуществом заключения брачного договора или медиативного соглашения Мукашева назвала исключение затяжных судебных споров, а также сохранение между бывшими супругами здоровых отношений, что, по словам эксперта, особенно важно в случае наличия детей.

Исходя из практического опыта, юрист приходит к выводу, что чаще всего к заключению соглашений прибегают финансово состоявшие супружеские пары, поскольку «им есть, что делить».

В моей практике были случаи заключения брачных договоров или медиативных соглашений о разделе имущества. В основном, это бизнесмены или лица, которые уже обожглись в прошлых браках и им есть что делить. Буквально на той неделе я завершила кейс по разделу имущества без расторжения брака. Это семейная пара, которая прожила в браке 20 лет, у них 3-е детей. Мы разделили имущество, нажитое в браке, это квартира в элитном районе, автомобили, паркинг, накопления на депозите, а также определили доли в бизнесе. Таким образом мы закрыли материальный спор между ними и дали возможность обоим сторонам предпринять меры для сохранения взаимоотношений, - поделилась опытом Азиза Мукашева.

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