В Астане спасли мужчину, у которого случился приступ на улице

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Во время обхода территории патрульные заметили мужчину, который, выходя из заведения, внезапно упал у двери. Подбежав к нему, они увидели, что он находится в судорогах и не может дышать.

Не теряя ни секунды, сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь, помогая мужчине справиться с приступом. В это время прохожие вызвали скорую помощь, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Своевременные действия полицейских помогли предотвратить трагический случай. Мужчину передали врачам.