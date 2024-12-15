Казахстанца с серьезным диагнозом забрали в армию

В Костанайской области призвали в армию парня с кистой в головном мозге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

15 ноября 19-летний Данияр Рахимжанов из поселка Федоровка поехал в Костанай по повестке и его оттуда сразу же забрали в армию. Как рассказывает его мама Олеся Евменова, у сына на руках было заключение районной комиссии, согласно которому парень признан не годным к воинской службе в мирное время и ограниченно годным в военное время.

При нем были документы о том, что в лобной части имеется киста и он стоит в очереди на операцию. Ее должны были сделать осенью этого года, но квоты не оказалось, и мы ждем следующего года. Я думала, что на областной медкомиссии посмотрят и отпустят его, а его сразу отправили в армию. Ведь до этого его уже признавали не годным к службе. Как он в этот раз оказался годным?, - негодует Евменова.

На руках Данияра Рахимжанова были все медицинские записи, но их, по всей видимости, никто не стал изучать. Как рассказывает мама, в летнее время у сына постоянно шла кровь из носа, он часто падал в обморок. Женщина уверена, что физические нагрузки, которые дают в армии, усугубят его здоровье. Более того, Евменова в принципе опасается за жизнь сына.

Поехать в Тараз в войсковую часть 30212 у нее нет средств. Она – мама четверых детей. Евменова пыталась достучаться до военных местного департамента обороны. Обращалась и в прокуратуру. В ответ - тишина

Как следует из ответа департамента обороны, в областной комиссии решение о годности к службе после дополнительного обследования приняла терапевт.