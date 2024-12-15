18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.12.2024, 16:42

Казахстанца с серьезным диагнозом забрали в армию

Новости Казахстана 0 485

В Костанайской области призвали в армию парня с кистой в головном мозге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

15 ноября 19-летний Данияр Рахимжанов из поселка Федоровка поехал в Костанай по повестке и его оттуда сразу же забрали в армию. Как рассказывает его мама Олеся Евменова, у сына на руках было заключение районной комиссии, согласно которому парень признан не годным к воинской службе в мирное время и ограниченно годным в военное время.

При нем были документы о том, что в лобной части имеется киста и он стоит в очереди на операцию. Ее должны были сделать осенью этого года, но квоты не оказалось, и мы ждем следующего года. Я думала, что на областной медкомиссии посмотрят и отпустят его, а его сразу отправили в армию. Ведь до этого его уже признавали не годным к службе. Как он в этот раз оказался годным?, - негодует Евменова.

На руках Данияра Рахимжанова были все медицинские записи, но их, по всей видимости, никто не стал изучать. Как рассказывает мама, в летнее время у сына постоянно шла кровь из носа, он часто падал в обморок. Женщина уверена, что физические нагрузки, которые дают в армии, усугубят его здоровье. Более того, Евменова в принципе опасается за жизнь сына.

Поехать в Тараз в войсковую часть 30212 у нее нет средств. Она – мама четверых детей. Евменова пыталась достучаться до военных местного департамента обороны. Обращалась и в прокуратуру. В ответ - тишина

Как следует из ответа департамента обороны, в областной комиссии решение о годности к службе после дополнительного обследования приняла терапевт.

При прохождении медицинской комиссии он был направлен на дополнительное обследование к врачу-терапевту и после признан годным к воинской службе с незначительными ограничениями, - говорится в официальном ответе начальника департамента обороны по Костанайской области Марата Сейсембаева.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...