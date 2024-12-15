Олимпийский спортсмен получил «в глаз» из-за спасения девушки

Личной историей поделился казахстанский шпажист Ерлик Сертай. Молодой человек получил травму глаза из-за того, что заступился за девушку, передает ИА «NewTimes.kz».
Спортсмен поделился, что инцидент произошел, когда он выходил от друзей домой. На улице отношения выясняла пара, молодые люди ругались и кричали. Он прошел мимо, но услышав крики, вернулся обратно. Шпажист увидел, что парень таскал девушку за волосы. Решив заступиться, он принял агрессию молодого человека в свою сторону: тот толкнул и ударил спортсмена. Началась борьба, позже их разняли.
Вроде все успокоились, и девушка смотри на меня и говорит: «Чего ты лезешь не в свое дело, мы бы сами разобрались»А чтобы вы сделали на моем месте?, - обратился к аудитории спортсмен.
Многие пользователи сети поддержали казахстанского олимпийца, некоторые решили рассказать и свои истории.
На меня вообще мужик заяву накатал в такой ситуации, а его женщина выступила свидетелем и подтвердила, будто я на них напал. Они снова обнимаются. Занавес», «Спасибо вам от всех остальных девушек за неравнодушие, за то, что вступились», «Ты поступил как настоящий мужчина!Проявил не равнодушие!Для меня равнодушие людей= смерть!Оставайся таким же неравнодушным человеком!Если бы каждый из людей в нашем обществе был таким,сколько жизней мы смогли бы спасти!, - написали юзеры.
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