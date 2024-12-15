Олимпийский спортсмен получил «в глаз» из-за спасения девушки

Фото: кадр из видео

Спортсмен поделился, что инцидент произошел, когда он выходил от друзей домой. На улице отношения выясняла пара, молодые люди ругались и кричали. Он прошел мимо, но услышав крики, вернулся обратно. Шпажист увидел, что парень таскал девушку за волосы. Решив заступиться, он принял агрессию молодого человека в свою сторону: тот толкнул и ударил спортсмена. Началась борьба, позже их разняли.

Вроде все успокоились, и девушка смотри на меня и говорит: «Чего ты лезешь не в свое дело, мы бы сами разобрались»А чтобы вы сделали на моем месте?, - обратился к аудитории спортсмен.

Многие пользователи сети поддержали казахстанского олимпийца, некоторые решили рассказать и свои истории.