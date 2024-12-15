Рахмонову сообщили о новой проблеме в UFC. Подробности

Легенда UFC Даниэль Кормье высоко оценил навыки американского полусредневеса Хоакина Бакли (21-6). Он считает, что этого бойца ждет большое будущее, передают Vesti.kz .

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Бакли выглядит очень хорошо! Он - настоящая проблема в полусреднем весе!, - написал он в своем X-аккаунте.

Сегодня 30-летний Бакли нанес досрочное поражение бывшему временному чемпиону лиги Колби Ковингтону (17-5). В этом же весе выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0).

После боя Хоакин проигнорировал Шавката, хотя назвал имена трех других топовых бойцов дивизиона.