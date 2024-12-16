Блогеру родом из Казахстана грозит налоговая проверка за организацию концертов в России

Тиктокерше Дарье Перовой, известной под ником Даша Дошик грозит проверка из-за концертной деятельности, организованной в России, в обход налогового законодательства, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram/i_am_doshik

Как пишет telegram-канал Mash, подозрения связаны с организацией концертов. 23-летняя Дарья Перова (настоящая фамилия артистки) родом из Казахстана.

Все выступления проводит через свою помощницу, у которой зарегистрировано ИП с упрощенкой. Благодаря этому, по мнению общественников, платит с дохода не 30%, а шесть. Один концерт стоит 1,7 млн, - сообщает Telegram-канал.

По словам эксперта по налоговому праву, такие схемы могут дорого обойтись блогеру. Ей грозит административная, но если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 миллиона, то и уголовная.