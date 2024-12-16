Среднюю скорость для автомобилей ввели в Казахстане

Понятие “средняя скорость” ввели в Казахстане для транспорта. Она будет высчитываться автоматическими приборами на загородных и прямолинейных участках дорог, где нет объездных путей, передает Liter.kz .

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Для расчета средней скорости расстояние, пройденное автотранспортом, делится на время, в течение которого оно пройдено.

Как сообщили в МВД РК, сегодня водители-нарушители уже привлекаются к ответственности по камерам фиксации нарушений правил дорожного движения.

Время и место фиксации нарушения “средней скорости” будут определяться камерами таким же образом индивидуально для каждого автомобиля.

Данное новшество было введено с учетом анализа ДТП, где каждый третий на загородных трассах погибает из-за превышения скоростного режима.