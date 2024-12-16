Рейсы в аэропорту Алматы задерживаются из-за сильного снегопада

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По информации пресс-службы, рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, который препятствует противообледенительной обработке самолётов.

Проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт, - говорится в сообщении.

В случае задержки рейсов пассажирам рекомендуют звонить по номерам: +7 (7272) 44-44-78, +7 (702) 702-00-74.

Ранее в ДЧС сообщали, что сегодня и завтра в Алматы объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, усиления ветра, тумана и гололедицы. В связи с непогодой спасатели обратились к горожанам с предупреждением.

В ночь на 16 декабря в Алматы ожидаются сильный снег, туман и гололедица. 15 декабря в городе прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей города не оставлять машины под деревьями. Согласно информации от ДЧС, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.