День независимости отмечают в Казахстане

В Казахстане 16 декабря традиционно отмечают День независимости. Праздничная дата была установлена 33 года назад, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

День независимости - государственный праздник. Именно 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан.

"Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан", - говорится в преамбуле к закону.

После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней на постсоветском пространстве, провозгласившей государственный суверенитет.

Первой независимость Казахстана признала Турция. Это произошло через несколько часов после объявления о выходе Казахстана из состава СССР. Затем последовали США, Китай, Великобритания, Монголия, Франция и другие страны.

День независимости - 16 декабря - выходной день в Казахстане. Раньше казахстанцы отдыхали в честь праздника два дня, включая 17 декабря. Однако в сентябре 2022 года были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан".

Среди нововведений было возвращение Дня Республики 25 октября, отмена выходного в день празднования Дня первого президента 1 декабря и сокращение празднования Дня независимости до одного дня - 16 декабря. Поэтому в этом году во вторник, 17 декабря, казахстанцы идут на работу.

Напомним, в июне 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. А 16 декабря, в День независимости, "чествовать наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости".

В этом году День независимости выпал на понедельник, таким образом казахстанцы с пятинедельной рабочей неделей отдыхают три дня. Также их ждет короткая рабочая неделя с 17 декабря.