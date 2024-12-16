В Кыргызстане милиция ищет пропавшего казахстанца

В Кыргызстане милиция ищет казахстанца, который пытался незаконно пересечь границу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg .

Фото ГУВД Чуйской области

ГУВД Чуйской области просит граждан помочь в поисках пропавшего человека.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратился 50-летний гражданин Казахстана, который сообщил о пропаже сына Алибека Саматулы, 1997 года рождения. По его данным, сын пропал в ночь на 14 ноября при попытке незаконного пересечения казахско-кыргызской границы.

Фото ГУВД Чуйской области КР/24.kg

"Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, короткие волосы и родинка на лице. Особая примета — шрам на левой ноге. На момент исчезновения он был одет в черный спортивный костюм и черную куртку с красной полоской на рукаве и белой окантовкой", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области. Дело передано в ОВД Аламединского района. Начата досудебная проверка.

Правоохранительные органы Кыргызстана обращаются с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Алибека Саматулы по телефонам: 0312363527, 0312363523 (дежурная часть) или 0701059585.