Бибигуль Толегеновой исполнилось 95 лет

Сегодня день рождения отмечает Бибигуль Тулегенова – соловей казахской эстрады, которая покорила мир своим голосом, передает Liter.kz .

Фото: архив пресс-службы РСК Алматы

О ее юбилее с гордостью сообщило Министерство культуры и информации РК.

Бибигуль Тулегенова – одна из выдающихся личностей казахской культуры. Каждая песня – пример национального духа. В 1958 году она стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1967 году получила звание Народной артистки СССР.

В 1970 году певица стала обладательницей Государственной премии СССР, в 1991 году получила звание Героя Социалистического Труда.

Бибигуль Тулегенова выступала на сценах таких стран, как Индия, Египет, Франция, Италия, где высоко оценили статус казахского искусства.

С 95-летием легендарную певицу, поднявшую национальное искусство на мировой уровень!