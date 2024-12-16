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16.12.2024, 11:29

Хранители подарков и конфиската – сколько Казахстан тратит на их услуги

Новости Казахстана 0 344

Не так давно «Голос народа» писал о том, какую сумму удается выручить от продажи сданных госслужащими подарков. В среднем это 1 – 1,5 млн тенге ежегодно. Скажем откровенно – негусто. Поэтому стало интересно – а сколько денег тратится на то, чтобы все эти подарки собрать, сохранить и продать? Спойлер – в разы больше, но есть нюансы…

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Напомним, вот уже много лет подряд госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд абсолютно все свои подарки, полученные в рамках осуществления профессиональной деятельности либо же от лиц, которые могут быть связаны с госслужащим теми или иными обязательствами. Сдавать надо все, вплоть до цветов и ручек с блокнотами, полученных в ходе официальных мероприятий.

В итоге совокупная сумма сданного добра плюс/минус 3 миллиона тенге, выручить от его продажи удается из года в год примерно половину.

Но кто те «эльфы», которые распределяют эти подарки по полкам и страницам на сайте госреестра?

«Специальный государственный фонд не является юридическим лицом. Соответствующие работы организуются и осуществляются сотрудниками отделов по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям территориальных органов комитета государственного имущества и приватизации (КГИП)», - пояснили нам в Минфине.

А раз так, то и сказать, сколько конкретно денег уходит на то, чтобы сохранить все полученные министрами коньяки и статуэтки, никто сказать не может. Но в ведомстве нам раскрыли бюджетирование КГИП.

«Данная деятельность осуществляется за счет средств, выделяемых территориальным органам КГИП по бюджетной программе 094 «Управление государственными активами» бюджетной подпрограмме 102 «Оценка, хранение и реализация конфискованного имущества». Динамика затрат за последние три года по вышеуказанной бюджетной подпрограмме представляется следующими данными: 2021 год – 129 млн тенге, 2022 год – 142,6 млн тенге, 2023 год – 215 млн тенге. Уточненный план финансирования на 2024 год составляет 222,9 млн тенге», - рассказали «Голосу народа».

Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники КГИП ведут учет, оценку, хранение, транспортировку и продажу не только подаренного чиновникам имущества, но и конфискованного у различных преступников-коррупционеров, а также безвозмездно переданного в дар государству.

Если задаться целью подсчитать хотя бы примерную стоимость и этого имущества, то сумма набегает вполне приличная. Достаточно вспомнить только лишь фото машин, конфискованных у Карима Масимова. А скоро на полки КГИП, скорее всего, перекочуют и многомиллионные сумки и украшения Перизат Кайрат.

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