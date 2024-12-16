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16.12.2024, 11:52

Нового акима выбрали в Талгаре

Новости Казахстана 0 311

Нового акима выбрали в Талгаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Озвучены итоги выборов.

Фото: Instagram/talgarturgynui
Фото: Instagram/talgarturgynui

Новым акимом Талгара стал Арыстанбек Абилхаирулы, который набрал 9071 голосов избирателей. Всего за этот пост боролись 3 кандидата. За кандидата Жанибека Каденова было подано 1875 голосов избирателей, за Алибека Рамазанова 1140 голосов.

Против всех проголосовали 182 избирателей.

Сообщается что Абилхаирулы Арыстанбек 1983 года рождения, занимал должность директора ТОО "Талғар тұрғын үй", житель города Талгар.

Бывшего акима Талгара Бахыта Куришбекова освободили от должности 15 октября после резонансной трагедии - убийства 16-летнего Шерзата Болата.

Отметим, что Куришбеков победил на выборах акима Талгара в июне 2022 года, набрав 47,71 процента голосов избирателей. Тогда явка на выборах составила 23,77 процента.

Ранее корреспондент Tengrinews.kz разбирался, как проходит процедура увольнения выборного акима, по каким причинам его могут освободить от занимаемой должности и сколько сроков подряд может работать аким различного уровня.

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