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16.12.2024, 12:20

Жилье в кредит: на каких условиях можно получить ипотеку в Казахстане

Новости Казахстана 0 361

Казахстанцы заняли у банков на покупку жилья почти 6 трлн тенге. LS рассмотрел, на каких условиях можно получить ипотеку.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Altyn Bank

Банк предлагает клиентам несколько вариантов ипотек. Первая с первоначальным взносом от 20%, и со ставкой вознаграждения до 21,5% (ГЭСВ 19,6-24%). Максимальная сумма кредита не превышает 175 млн тенге, срок – до 20 лет.

Для Алматы и Астаны недвижимость можно купить и в радиусе 30 км от города, а для Атырау, Актау и Шымкента есть требования к залогу.

Вторая – цифровая ипотека – с немного другими условиями. Сумма кредита от 1 до 80 млн тенге, а залогом выступает приобретаемое жилье.

Кроме этого, у фининститута имеются партнерские программы с застройщиками. В этом случае сумма ссуды не должна превышать 80 млн тенге, а срок – 20 лет.

Freedom Bank

Данный фининститут предлагает казахстанцам программы как для покупки первичного, так и вторичного жилья.

Также во Freedom Bank можно оформить каскадную ипотеку на квартиры в новостройках от партнеров банка.

Что касается условий, то максимальная сумма займа – до 70 млн тенге, ставка вознаграждения – от 7,2% до 24,6%, а срок – до 20 лет.

ForteBank

У банка есть ипотека под залог недвижимости. Здесь наибольшая сумма кредитования составляет 200 млн тенге. Срок – до 20 лет, ставка вознаграждения – 17,5-19,5% (ГЭСВ 19,5-25%). Первоначальный взнос – от 15%.

Ипотеку от ForteBank можно получить и в целях рефинансирования остатка задолженности по жилищному займу.

Банк ЦентрКредит

Кредит выдается для покупки дома на первичном и вторичном рынках. Максимальная сумма ипотеки в регионах отличается. Для Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорска – 40 млн тенге, а для остальных областей – 25 млн тенге.

Срок кредитования – до 15 лет, первоначальный взнос – от 20%. Сумма ипотеки – от 80 до 100 млн тенге, ставка вознаграждения – от 18,5% до 22,5% (ГЭСВ 20,5-25%).

Народный банк

У фининститута имеются как собственные, так и программы с застройщиками. Банк выдает ипотеку на покупку готовой к эксплуатации недвижимости, земельных участков для индивидуального строительства, а также на ремонт жилья. Срок кредитования – до 20 лет, первоначальный взнос составляет 20%. При этом в "Halyk ипотека" взнос составляет 0%. Также в программах есть различия по ставкам вознаграждения.

Нурбанк

Банк предлагает казахстанцам ссуды на сумму до 70 млн тенге. Первоначальный взнос – от 20%, срок займа – до 20 лет, а размер ставки вознаграждения – от 18% (ГЭСВ 19,9-24,8%).

Также Нурбанк предлагает программу "Нур Шанырак", с которой можно выкупить жилье, находящееся в залоге или на балансе банка. Из условий – сумма до 90% от стоимости имущества, а также первоначальный взнос от 10%. Срок – до 20 лет, а ставка вознаграждения – от 8%.

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