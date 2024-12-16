QR-код на ребенка: зачем внедряют биометрию и собирают персональные данные в детских садах

Попросту говоря, когда ребенка утром приводят в детский сад, воспитатель подносит к нему смартфон, на котором установлено приложение с биометрической системой контроля вроде QR-код, ИС "Alaqan", Face ID и т.п. И система фиксирует: да, это тот самый ребенок, что и внесен в базу данных.

В частности, такие инициативы уже предпринимали в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской областях. (К слову, это может быть и не смартфон, а специальное, стационарное оборудование, чтобы не загружать воспитателей несвойственными функциями).

Острые углы биометрии

Для начала о том, в каких целях внедряют столь модную ныне биометрию. С "мертвыми душами" все понятно: есть такая проблема. Биометрическая же идентификация, по задумке, не позволит осваивать выделенные из госбюджета деньги на несуществующих в реальности, а фигурирующих только на бумаге воспитанников.

"Вот только для решения этой проблемы необходима интеграция данных всех региональных платформ по постановке в очередь и выдаче направлений, что и предпринимается Министерством просвещения сегодня. Внедрение единой базы очередности позволяет исключить дублирование детей по всему Казахстану, – объясняет специалист в области образовательного права, к.ю.н. Сайкен Айсин.

"Кроме того, Министерством просвещения повсеместно внедряется ваучерное финансирование, которое также подразумевает искоренение "мертвых душ".

То есть решить проблему можно и без тотальной биометрической идентификации детей. И если можно, то лучше обойтись без нее, потому что тема эта очень болезненная в Казахстане с учетом неоднократных утечек персональных данных.

Если коротко: прежде чем внедрять биометрию, надо усилить информационную безопасность. Как техническую, так и юридическую, то есть ужесточить ответственность за утечки.

"Мы постоянно видим, как мошенники взламывают банковские, частные и государственные системы, получают персональные данные и причиняют многомиллионный ущерб обычным гражданам. В тоже время не наблюдаем, чтобы кого-то привлекли за это к ответственности! Сайкен Айсин

Организации, собирающие и обрабатывающие биометрические данные детей, обязаны внедрять соответствующие технические и организационные меры для предотвращения несанкционированного доступа, утечки или уничтожения данных, однако при этом ни одна компания не дает письменных гарантий".

Усугубляет проблему то обстоятельство, что сбор биометрических данных, таких как отпечатки пальцев (ладоней) или изображения лица осуществляется по незащищенным иностранным каналам связи – mail.ru, WhatsApp и т.п.

Цена вопроса

Другой момент не менее важен. Притом, что гарантий никаких, услуги частных компаний, которых привлекают для биометрии, весьма недешевы.

"Стоимость одного комплекта оборудования, которое требуется для одного детского сада, составляет от 400 тыс. тенге и более. В Казахстане действует более 11 000 детских садов (государственные и частные), если умножить эту цифру на среднюю стоимость оборудования, то получается цифра под 5 миллиардов тенге. А ведь к этой сумме надо добавить еще монтаж и ежемесячное обслуживание". Сайкен Айсин

И если частные детские сады должны оплачивать биометрию из собственного кармана, то в отношении государственных финансовая нагрузка ложится на бюджет.

И здесь мы подходим ко второй анонсированной цели – безопасности детей. Спору нет, такая цель оправдывает даже самые колоссальные средства. Но юрист напоминает последовательность событий. Внедрение биометрии началось именно в текущем, 2024 году. Почему?

"Протоколом правительственного совещания № 20 от 20 апреля 2024 года Министерству просвещения поручалось проработать использование системы только в организациях среднего образования, а не в дошкольных организациях". Сайкен Айсин

Поручение было дано после нескольких резонансных случаев насилия в школах. Вот чтобы не допускать посторонних в школы, и решили – да и то, "проработать" – биометрию. Причем здесь детские сады?

Вопросы юриста

Впрочем, все это, хотя и важные, но слова: риски, опасения, возможность утечек данных. Однако есть еще и чисто юридические моменты. А именно, нарушения прав при внедрении биометрической идентификации в организациях дошкольного образования, как оно происходит сейчас. И на это юрист Сайкен Айсин обращает внимание всех заинтересованных государственных органов.

Разумеется, нам хотелось бы услышать встречные аргументы чиновников, поэтому Zakon.kz отправляет соответствующий запрос в Министерство просвещения РК.

И первый аспект, на взгляд юриста: сейчас при использовании биометрической идентификации нарушаются правила сбора, хранения, обработки и использования персональных данных детей, сбор и обработку которых нельзя осуществлять без согласия родителей, опекунов и иных законных представителей.

Эти правила установлены, во-первых, Законом РК "О персональных данных и их защите" (пункт 1 статьи 7): "сбор, обработка персональных данных осуществляются собственником и (или) оператором, а также третьим лицом с согласия субъекта или его законного представителя". Последнее выделено, поскольку это как раз наш случай. Когда речь о детях, до их совершеннолетия "защиту их прав и охраняемых законом интересов в отношениях с любыми лицами во всех государственных органах и организациях" осуществляют законные представители (пункт 1 статьи 43 Закона РК "О правах ребенка в РК"), то есть "родители, усыновители (удочерители), опекун, попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, другие заменяющие их лица" (пп.6) статьи 1 Закона).

Столь же незаконными будут и последствия, которыми попробуют припугнуть родителей в случае такого отказа. А именно, организация образования не имеет права отчислить воспитанника.

"Детские сады не вправе отказать в услуге по оказанию дошкольного образования, если родители или иные законные представители воспитанников отказываются пользоваться электронным приложением, считывающим их изображения, отпечатки пальцев, вены ладони, геолокацию и иные персональные данные". Сайкен Айсин

Второе. В действующем законодательстве нет требований к организациям образования по сбору и обработке биометрических данных своих воспитанников и установке соответствующего оборудования.

Если же госорган намерен провести пилотный проект для дальнейшего изменения законодательства, он должен следовать строгому алгоритму. А именно, обеспечить закрепление на законодательном уровне условий проведения такого пилотного проекта (пп.6-1) пункта 17-1 Закона РК "О правовых актах"). Не говоря уже о том, что участие субъектов частного предпринимательства в пилотном проекте в сфере регулирования предпринимательской деятельности является исключительно добровольным.

Напомним и другое требование (пп.9) пункта 17-1 Закона РК "О правовых актах"): предлагаемый новый НПА, затрагивающий интересы субъектов предпринимательства, подлежит обязательному обсуждению с Национальной палатой предпринимателей РК и экспертными советами (аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства). Этого сделано не было.

Кроме того, согласно статье 82 Предпринимательского кодекса, если государственные органы планируют ввести новый регуляторный инструмент и (или) требование, ужесточить регулирование в отношении субъектов предпринимательства (а детские сады таковыми являются), государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

Отметим, что ужесточением регулирования является установление дополнительных обязанностей или иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства. И то, и другое налицо, о чем уже говорилось ранее – о цене вопроса.

И, наконец, последнее. Закон РК "Об образовании" запрещает передавать возложенную на управления образования функцию по оказанию необходимой методической и консультативной помощи, это исключительно их компетенция (пп.18-1) пункта 2 статьи 6 Закона).

В данном же случае на воспитателей и нянечек пытаются переложить обязанность по оказанию консультативной помощи родителям по считыванию биометрии детей для учета посещения. Между прочим, не будем забывать и о том, что граждане Казахстана вовсе не обязаны иметь в собственности смартфоны, обладать навыками пользования теми или иными приложениями, а также нести ежемесячные затраты по подключению их к интернету.