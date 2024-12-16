Казахстанского боксера Ивана Дычко “кинули“ на 50 миллионов тенге

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (14-0, 13 КО) рассказал, сколько он заработал за свои бои на профессиональном ринге и как его однажды "кинули", передают Vesti.kz .

Фото: instagram.com/ivandychko

"Мне тяжело подметить средний чек. Объясню почему. Потому что есть бои, где я зарабатывал ноль. Есть бои, где я зарабатывал 20 тысяч долларов. Есть бои, где я зарабатывал 50 тысяч. А есть бои, где мне прописали 100 тысяч долларов (больше 50 миллионов тенге), а я получил ноль", - поделился Дычко в подкасте с Канатом Исмаиловым.

Он добавил, что его просто обманули.

"Ничего не получил, меня просто обманули. И это даже не моя команда, меня просто обманул организатор. А я отбоксировал, провел бой. Это настолько все индивидуальные моменты. Наверное, скажу так: меньше, чем 1000 долларов за раунд даже не стоит рассматривать на начальных пяти боях. Чтобы хотя бы оправдать поездку", - сказал Дычко.

Возвращение Дычко на ринг запланировано на 27 декабря в Алматы, соперником станет россиянин Виталий Кудухов (7-2, 3 КО).

Предыдущий бой казахстанца состоялся 21 августа в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он нокаутировал во втором раунде американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО).