Казахстанка выпила уксус с куркумой для давления: вот к чему это привело

Казахстанка выпила уксус с куркумой чтобы снизить давление - и попала в критическом состоянии в больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz . Этот случай произошел в Шымкенте. О нем рассказал главный врач городской больницы №2 Бакытжан Позилов.

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"53-летняя женщина пила куркуму и яблочный уксус, чтобы снизить кровяное (артериальное) давление, следуя советам из Интернета. В результате у нее случился анафилактический шок, и она была доставлена в больницу в критическом состоянии. Диагноз: Синдром Лайелла — самая тяжелая форма аллергического буллезного дерматита", - рассказал врач.

Как рассказал врач, пациентка находилась в очень тяжелом состоянии в течение двух дней. К счастью, благодаря усилиям врачей женщину удалось спасти.

"Народные средства порой неэффективны и могут нанести большой вред вашему здоровью.

Будьте осторожны, этой пациентке, к счастью, удалось выжить", - написал Позилов.

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