Казахстанка выпила уксус с куркумой для давления: вот к чему это привело

Казахстанка выпила уксус с куркумой чтобы снизить давление - и попала в критическом состоянии в больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Этот случай произошел в Шымкенте. О нем рассказал главный врач городской больницы №2 Бакытжан Позилов.
"53-летняя женщина пила куркуму и яблочный уксус, чтобы снизить кровяное (артериальное) давление, следуя советам из Интернета. В результате у нее случился анафилактический шок, и она была доставлена в больницу в критическом состоянии. Диагноз: Синдром Лайелла — самая тяжелая форма аллергического буллезного дерматита", - рассказал врач.
Как рассказал врач, пациентка находилась в очень тяжелом состоянии в течение двух дней. К счастью, благодаря усилиям врачей женщину удалось спасти.
"Народные средства порой неэффективны и могут нанести большой вред вашему здоровью.
Будьте осторожны, этой пациентке, к счастью, удалось выжить", - написал Позилов.
Внимание! Кадры не для слабонервных.
Комментарии0 комментарий(ев)