Казахстанцы стали меньше жертвовать на благотворительность

Согласно рейтингу World Giving Index-2024 , составленному британской благотворительной организацией Charities Aid Foundation, Казахстан занял 113-ю строчку из 124 в мировом рейтинге щедрости населения, и это худший результат за последние десять лет, отмечает inbusiness.kz.

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Позиция в рейтинге формируется на основе трех параметров: насколько часто люди в стране готовы безвозмездно помочь незнакомцу; как часто жертвуют средства на благотворительность; как много времени посвящают волонтерским организациям. Так вот, среди стран ЦА лидирует Узбекистан, занявший 45-е место. Впрочем, и эта страна съехала со своих позиций, в прошлом году республика занимала 36-е место.

Остальные страны ЦА в глобальном списке заняли следующие места: Таджикистан — 62-е место (2023 — 24-е место), Кыргызстан — 64-е место (2023 — 34-е место), Казахстан — 113-е место (2023 — 107-е место), Туркменистан в рейтинг не попал. Возможно, то, что все эти страны снизили свои позиции, можно объяснить экономической ситуаций – жизнь становится дороже.

Вместе с тем наивысшую позицию в рейтинге семь лет подряд занимает Индонезия, хотя люди здесь далеко не богатые, но щедрые душой.

Ниже Казахстана в рейтинге расположились Азербайджан (119), Армения (124), Афганистан (135).

Учитывая сложившуюся динамику, есть повод напомнить всем, что необходимо быть добрее к своим согражданам и помогать попавшим в трудную ситуацию.