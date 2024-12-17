“Я вспорю тебе живот!“ - В полицию Талгара доставлены участники громкой потасовки

В Талгаре установлены участники громкой ночной потасовки, где мужчина гонялся с ножом за другим, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Полицейские Талгарского района оперативно установили участников инцидента, зафиксированного на видеозаписи, и приняли необходимые меры в рамках закона.

"37 и 31-летние жители района доставлены в полицию для привлечения к ответственности. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками, братом и мужем женщины, которая пыталась их разнять. На данный момент участники конфликта претензий друг к другу не имеют, ситуация урегулирована", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Ранее мы сообщали, что в Талгаре сняли на видео конфликт двух мужчин. Как сообщили очевидцы, у одного из них в руках был нож. Он также кричит оппоненту: "Я вспорю тебе живот!". При этом их пыталась успокоить женщина.

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