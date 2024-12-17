Новые штормовые предупреждения по регионам распространил Казгидромет

Казгидромет объявил штормовые предупреждения в ряде регионов страны на 16-17 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Область Абай

17 декабря ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 метров в секунду.



Восточно-Казахстанская область

17 декабря ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Северо-Казахстанская область

17 декабря на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20 метров в секунду, на западе, севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 17 декабря днем ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.



Область Жетысу

17 декабря ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 метров в секунду. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-28 градусов. В Талдыкоргане 17 декабря ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.



Жамбылская область

17-19 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, сутки 17 декабря, днем 18-19 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 17-19 декабря временами ожидается туман.



Кызылординская область

17 декабря в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду.

Туркестанская область

17 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане 17 декабря ночью и утром ожидается туман.



Область Улытау

17 декабря на севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.



Карагандинская область

17 декабря на западе Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе области порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.

Атырауская область

17 декабря на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20, днем порывы 17-22 метра в секунду. В Атырау 17 декабря ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.



Актюбинская область

17 декабря на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается метель. На западе, севере области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, востоке 15-20 метров в секунду. В Актобе 17 декабря ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.



Мангистауская область

17 декабря днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. В Актау 17 декабря днем ожидается гололед.



Костанайская область

17 декабря на западе, севере, в центре Костанайской области ожидается метель. Ветер южный 15-20, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 17 декабря ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.



Акмолинская область

17 декабря в Акмолинской области ожидается ветер южный 15-20, днем на западе, севере области порывы 23 метра в секунду. В Кокшетау 17 декабря ожидается ветер южный 15-20 метров в секунду.



Западно-Казахстанская область

17 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 17 декабря ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный с порывами 15-20 метров в секунду.

Алматинская область

17 декабря на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25-26 градусов.

В Алматы

17 декабря ночью временами ожидается туман.

Астана

17 декабря ожидается ветер южный с порывами 15-20 метров в секунду.