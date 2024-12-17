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17.12.2024, 07:39

Казахстанцам напомнили о необходимости использования детских автокресел

Новости Казахстана 0 717

В Астане сотрудники МВД совместно с представителями Ассоциации устойчивого развития территорий «Q88» напомнили автолюбителям о необходимости использования детских автокресел, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Перед учебными заведениями стражи порядка вместе с общественниками провели профилактическую акцию по повышению информированности граждан о необходимости соблюдения правил при перевозке детей. Дети продолжают оставаться одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения.

За 10 месяцев текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 267 детей. Более половины из них были пассажирами и в большинстве случаев взрослые перевозили их с нарушением правил безопасности — без использования детских удерживающих устройств таких как автокресла, бустеры и адаптеры.

Напомним, в Казахстане законодательство обязывает использовать детские автокресла для перевозки детей до 12 лет в автомобилях. Это направлено на повышение безопасности детей на дороге.

Удерживающие устройства значительно снижают риск получения травм и гибели в случае ДТП.

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