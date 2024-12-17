На каких участках дорог казахстанцев штрафуют за превышение средней скорости

Введение штрафа за превышение средней скорости было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности движения. Но пока что не все участки трасс охватывают такие меры. Об этом читайте на NUR.KZ.
Чтобы узнать подробнее о том, как и где применяется подобный контроль средней скорости, редакция NUR.KZ обратилась с запросом в НК "КазАвтоЖол".
Как отмечают в национальной компании, средняя скорость движения транспортного средства – это скорость, получаемая делением протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
"Средняя скорость высчитывается автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути. Для этого используются сертифицированные контрольно-измерительные средства и приборы.
Средняя скорость должна быть не более установленной скорости передвижения на участках автомобильных дорог", – отмечается в ответе НК "КазАвтоЖол".
То есть, если установленная скорость движения на трассе будет равна 110 км/ч, то при более высокой средней скорости преодоления этого прямого участка казахстанцам будет грозить штраф.
Как отмечают в компании, в пилотном проекте контроль средней скорости предусмотрен на 3 участках платных автодорог протяженностью 392 км. К ним относятся следующие отрезки:
На указанных отрезках платных дорог камеры на промежуточных арках интегрированы с Единым реестром административных правонарушений для определения средней скорости передвижения транспортных средств.
"В дальнейшем данную программу планируется запустить в пилотном проекте на всех участках платных автомобильных дорог международного и республиканского значения", – сообщают в НК "КазАвтоЖол".
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