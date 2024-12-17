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17.12.2024, 08:28

На каких участках дорог казахстанцев штрафуют за превышение средней скорости

Новости Казахстана 0 4 132

Введение штрафа за превышение средней скорости было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности движения. Но пока что не все участки трасс охватывают такие меры. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: puhimec/Getty Images
Иллюстративное фото: puhimec/Getty Images
4 декабря вступил в силу закон, согласно которому автовладельцам придется учитывать свою среднюю скорость на прямолинейных участках междугородних трасс.
 
За нарушение правила казахстанцам грозят штрафы: от 5 до 40 МРП (от 18 460 до 147 680 тенге в 2024 году) в зависимости от степени превышения средней скорости. При этом суммы наказания в 2025 году возрастут вместе с МРП (3 932 тенге) и составят от 19 660 до 157 280 тенге.

Чтобы узнать подробнее о том, как и где применяется подобный контроль средней скорости, редакция NUR.KZ обратилась с запросом в НК "КазАвтоЖол".

Как считают среднюю скорость

Как отмечают в национальной компании, средняя скорость движения транспортного средства – это скорость, получаемая делением протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

"Средняя скорость высчитывается автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути. Для этого используются сертифицированные контрольно-измерительные средства и приборы.

Средняя скорость должна быть не более установленной скорости передвижения на участках автомобильных дорог", – отмечается в ответе НК "КазАвтоЖол".

То есть, если установленная скорость движения на трассе будет равна 110 км/ч, то при более высокой средней скорости преодоления этого прямого участка казахстанцам будет грозить штраф.

На каких участках дорог действует это правило

Как отмечают в компании, в пилотном проекте контроль средней скорости предусмотрен на 3 участках платных автодорог протяженностью 392 км. К ним относятся следующие отрезки:

  1. "Уральск – граница РФ (на Самару)" платной автомобильной дороги "Самара – Шымкент" протяженностью 56 км;
  2. "Уральск – граница РФ (на Озинки)" автомобильной дороги "Уральск – Таскала – граница РФ (на Озинки)" протяженностью 99 км;
  3. "Тараз – Кайнар" автомобильной дороги "Алматы – Ташкент – Термез" протяженностью 237 км.

На указанных отрезках платных дорог камеры на промежуточных арках интегрированы с Единым реестром административных правонарушений для определения средней скорости передвижения транспортных средств.

"В дальнейшем данную программу планируется запустить в пилотном проекте на всех участках платных автомобильных дорог международного и республиканского значения", – сообщают в НК "КазАвтоЖол".

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