Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

В уходящем 2024 году казахстанцы столкнулись с ростом курса доллара. В то же время их средние зарплаты уменьшились в тенговом выражении по итогам трех кварталов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя номинальная заработная плата является одним из статистических показателей, который используется для определенных экономических расчетов. Она отражает среднюю сумму денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности.

За период с 4 квартала 2023 года по 3 квартал 2024 года оказалось, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий в итоге снизилась. Но медианный показатель, который показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты, и делит его пополам, все же вырос.

Следует отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий также выросла за два квартала. А данные за 3 квартал 2024 года пока не опубликованы.

Ситуация на начало года

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата казахстанцев без учета малых предприятий составляла 393 605 тенге. А с учетом всех предприятий она оказалась немного ниже – 371 511 тенге.

Медианный показатель составил 259 463 тенге. То есть буквально одна половина казахстанских работников получала зарплаты больше этой суммы, а другая – меньше.

Самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области – сразу 591 588 тенге. Аутсайдером оказалась Туркестанская область со средней зарплатой в 278 894 тенге.

Как менялись зарплаты в 2024 году Период Номинальная

(без малых предприятий) Все предприятия Медианная 4 квартал 2023 года 393 605 371 511 259 463 1 квартал 382 279 360 631 251 997 2 квартал 403 251 383 365 278 296 3 квартал 390 328 - 269 378

Ситуация в первом квартале 2024 года

Итоги первого квартала 2024 года оказались менее позитивными:

номинальная средняя зарплата без малых предприятий – за три месяца она снизилась на 2,9% и составила 382 279 тенге ;

; с учетом малых предприятий – 360 631 тенге , или на 2,7% меньше 4 квартала 2023 года;

, или на 2,7% меньше 4 квартала 2023 года; медианная зарплата – она также снизилась и составила 251 997 тенге.

За этот период лидером по уровню средних зарплат во всех предприятиях стала Атырауская область – 568 742 тенге. А самый низкий оклад был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего 248 534 тенге.

Второй квартал был более удачным

В апреле-июне текущего года средняя зарплата в Казахстане вновь выросла и достигла 403 251 тенге (плюс 5,5%). А с учетом работников малых предприятий она составила 383 365 тенге (плюс 6,2%).

Медианная зарплата также выросла – до 278 296 тенге.

Самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).

В конце зарплаты все же снизились

Третий квартал 2024 года вновь оказался не очень удачным:

средняя зарплата без учета малых предприятий – составила 390 328 тенге , снизившись на 3,2%;

, снизившись на 3,2%; с учетом малых предприятий – пока данные не были опубликованы;

медианная зарплата – снизилась до 269 378 тенге.

Самую высокую среднюю зарплату получали работники Атырауской области – 630 894 тенге. А наименьший оклад платили в Туркестанской области – 266 590 тенге.

Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.