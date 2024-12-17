Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

В уходящем 2024 году казахстанцы столкнулись с ростом курса доллара. В то же время их средние зарплаты уменьшились в тенговом выражении по итогам трех кварталов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
За период с 4 квартала 2023 года по 3 квартал 2024 года оказалось, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий в итоге снизилась. Но медианный показатель, который показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты, и делит его пополам, все же вырос.
Следует отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий также выросла за два квартала. А данные за 3 квартал 2024 года пока не опубликованы.
По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата казахстанцев без учета малых предприятий составляла 393 605 тенге. А с учетом всех предприятий она оказалась немного ниже – 371 511 тенге.
Медианный показатель составил 259 463 тенге. То есть буквально одна половина казахстанских работников получала зарплаты больше этой суммы, а другая – меньше.
Самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области – сразу 591 588 тенге. Аутсайдером оказалась Туркестанская область со средней зарплатой в 278 894 тенге.
|Как менялись зарплаты в 2024 году
|
Период
|Номинальная
(без малых предприятий)
|Все предприятия
|
Медианная
|4 квартал 2023 года
|393 605
|371 511
|259 463
|1 квартал
|382 279
|360 631
|251 997
|2 квартал
|403 251
|383 365
|278 296
|3 квартал
|390 328
|-
|269 378
Итоги первого квартала 2024 года оказались менее позитивными:
За этот период лидером по уровню средних зарплат во всех предприятиях стала Атырауская область – 568 742 тенге. А самый низкий оклад был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего 248 534 тенге.
В апреле-июне текущего года средняя зарплата в Казахстане вновь выросла и достигла 403 251 тенге (плюс 5,5%). А с учетом работников малых предприятий она составила 383 365 тенге (плюс 6,2%).
Медианная зарплата также выросла – до 278 296 тенге.
Самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).
Третий квартал 2024 года вновь оказался не очень удачным:
Самую высокую среднюю зарплату получали работники Атырауской области – 630 894 тенге. А наименьший оклад платили в Туркестанской области – 266 590 тенге.
Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.
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