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17.12.2024, 09:49

Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

Новости Казахстана 0 418

В уходящем 2024 году казахстанцы столкнулись с ростом курса доллара. В то же время их средние зарплаты уменьшились в тенговом выражении по итогам трех кварталов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Средняя номинальная заработная плата является одним из статистических показателей, который используется для определенных экономических расчетов. Она отражает среднюю сумму денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности.

За период с 4 квартала 2023 года по 3 квартал 2024 года оказалось, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий в итоге снизилась. Но медианный показатель, который показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты, и делит его пополам, все же вырос.

Следует отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий также выросла за два квартала. А данные за 3 квартал 2024 года пока не опубликованы.

Ситуация на начало года

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата казахстанцев без учета малых предприятий составляла 393 605 тенге. А с учетом всех предприятий она оказалась немного ниже – 371 511 тенге.

Медианный показатель составил 259 463 тенге. То есть буквально одна половина казахстанских работников получала зарплаты больше этой суммы, а другая – меньше.

Самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области – сразу 591 588 тенге. Аутсайдером оказалась Туркестанская область со средней зарплатой в 278 894 тенге.

Как менялись зарплаты в 2024 году
Период
 Номинальная
(без малых предприятий)		 Все предприятия

Медианная
4 квартал 2023 года 393 605 371 511 259 463
1 квартал 382 279 360 631 251 997
2 квартал 403 251 383 365 278 296
3 квартал 390 328 - 269 378

 

Ситуация в первом квартале 2024 года

Итоги первого квартала 2024 года оказались менее позитивными:

За этот период лидером по уровню средних зарплат во всех предприятиях стала Атырауская область – 568 742 тенге. А самый низкий оклад был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего 248 534 тенге.

Второй квартал был более удачным

В апреле-июне текущего года средняя зарплата в Казахстане вновь выросла и достигла 403 251 тенге (плюс 5,5%). А с учетом работников малых предприятий она составила 383 365 тенге (плюс 6,2%).

Медианная зарплата также выросла – до 278 296 тенге.

Самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).

В конце зарплаты все же снизились

Третий квартал 2024 года вновь оказался не очень удачным:

  • средняя зарплата без учета малых предприятий – составила 390 328 тенге, снизившись на 3,2%;
  • с учетом малых предприятий – пока данные не были опубликованы;
  • медианная зарплата – снизилась до 269 378 тенге.

Самую высокую среднюю зарплату получали работники Атырауской области – 630 894 тенге. А наименьший оклад платили в Туркестанской области – 266 590 тенге.

Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.

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