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17.12.2024, 10:33

Соцвыплаты уволенным казахстанцам: как получить помощь от государства

Новости Казахстана 0 489

275,7 тысяч казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Такие данные предоставили Zakon.kz 17 декабря 2024 года в пресс-службе Министерстве труда и социальной зашиты населения (МТСЗН).

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

При этом, как уточнили в ведомстве, 235,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.

Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге.

В МТСЗН подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также эту услугу в онлайн режиме можно получить через Электронную биржу труда.

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение".Пресс-служба МТСЗН РК

Выплата будет назначена автоматически.

Специалисты напоминают, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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