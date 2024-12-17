«Куда делись деньги?» Возможное сокращение пенсионных накоплений в выписках объяснили в ЕНПФ

Казахстанец обратился в ЕНПФ из-за сокращения суммы пенсионных накоплений в конце ноября 2024 года. По его данным, за пять дней сумма накоплений на его счету снизилась более чем на 50 тысяч тенге. Ситуацию прокомментировали в пенсионном фонде, передает informburo.kz

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Казахстанец обратился в ЕНПФ из-за сокращения суммы пенсионных накоплений в конце ноября 2024 года. По его данным, за пять дней сумма накоплений на его счету снизилась более чем на 50 тысяч тенге. Ситуацию прокомментировали в пенсионном фонде.

В ЕНПФ сообщили, что поступающие на ИПС пенсионные взносы инвестируются Национальным банком РК в различные финансовые инструменты. При этом инвестдоход зависит от многих факторов: от рыночной стоимости ценных бумаг, изменения курсов валют, размера пенсионных взносов, даты их поступления, периода инвестирования для каждого пенсионного взноса и общей суммы в целом.

"В результате инвестиционной деятельности вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода может варьироваться. Следует отметить, что, начиная с третьей декады и до конца ноября, как на внутреннем, так и на внешних рынках наблюдалось снижение рыночных цен на финансовые инструменты, в которые инвестированы пенсионные активы, что повлияло на снижение инвестиционного дохода", – отметили в ЕНПФ.

В фонде подчеркнули, что подобные колебания инвестиционного дохода на ИПС вкладчиков, как правило, наблюдаются в краткосрочном периоде и являются временными.

"Анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года, поскольку пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные) – не являются показательными, так как зависят от рыночной конъюнктуры", – напомнили в ЕНПФ.

В целом, уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ за 11 месяцев 2024 года составил 14,85%.