Ремонт дороги Атырау - Астрахань наконец-то завершен спустя 6 лет

По данным "КазАвтоЖола", завершена реконструкция дороги Атырау - граница России (на Астрахань), начатая в 2018 году, передает Tengri Auto .

Фото: "КазАвтоЖол"

По данным компании, трасса расширена до двух полос движения, по одной в каждом направлении, каждая шириной 3,75 метра. Построены 6 мостов, путепровод, 60 водопропускных труб и десять площадок для отдыха.

Реконструкция выполнялась при участии компаний из Казахстана, Италии, Турции и Азербайджана.

Время в пути по маршруту сократилось с пяти до двух часов.

В ноябре 2024 года в Казахстане было продано 20 984 единицы легковых автомобилей и коммерческой техники, что на 10,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.