Посылку с противотанковым снарядом отправили из Казахстана в Австралию

По информации Австралийской таможенной службы, в августе 2024 года сотрудники Международного почтового отделения в Сиднее сделали рентген посылки из Казахстана, направлявшейся в Перт 31-летнему австралийцу. Появилось подозрение, что внутри – оружие времен Второй мировой войны. Предмет передали в службу по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны. Его идентифицировали как немецкий противотанковый снаряд.

Фото: abf.gov.au

10 декабря 2024 года сотрудники группы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения ABF провели обыски в двух жилых домах. В итоге были изъяты ручные гранаты, боеприпасы, противопехотная мина, зенитный снаряд, кинжалы, флаги с нацистской символикой и цифровые устройства. Всего 29 предметов.

Фото: abf.gov.au

Отмечается, что оружие не содержит взрывчатых веществ, но потенциально может быть перепрофилировано и использовано в качестве взрывного устройства.

Фото: abf.gov.au

В октябре 2024 года силовики Казахстана в нескольких городах задержали получателей посылок с наркотиками из США.