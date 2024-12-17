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17.12.2024, 12:54

Посылку с противотанковым снарядом отправили из Казахстана в Австралию

Новости Казахстана 0 733

В Австралии в посылке из Казахстана обнаружили оружие времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Фото: abf.gov.au
Фото: abf.gov.au

По информации Австралийской таможенной службы, в августе 2024 года сотрудники Международного почтового отделения в Сиднее сделали рентген посылки из Казахстана, направлявшейся в Перт 31-летнему австралийцу. Появилось подозрение, что внутри – оружие времен Второй мировой войны. Предмет передали в службу по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны. Его идентифицировали как немецкий противотанковый снаряд.

Посылку с противотанковым снарядом отправили из Казахстана в Австралию, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:44

Фото: abf.gov.au

10 декабря 2024 года сотрудники группы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения ABF провели обыски в двух жилых домах. В итоге были изъяты ручные гранаты, боеприпасы, противопехотная мина, зенитный снаряд, кинжалы, флаги с нацистской символикой и цифровые устройства. Всего 29 предметов.

Посылку с противотанковым снарядом отправили из Казахстана в Австралию, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:44

 

Фото: abf.gov.au

Отмечается, что оружие не содержит взрывчатых веществ, но потенциально может быть перепрофилировано и использовано в качестве взрывного устройства.

Посылку с противотанковым снарядом отправили из Казахстана в Австралию, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:44

Фото: abf.gov.au

В октябре 2024 года силовики Казахстана в нескольких городах задержали получателей посылок с наркотиками из США.

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