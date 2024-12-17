Можно ли перевести все свои пенсионные накопления в доллары для сохранности, ответили в ЕНПФ

Казахстанцы переживают, что из-за ослабления тенге их накопления могут потерять ценность, передает informburo.kz

Фото: Валерия Змейкова

Пенсионные накопления в Казахстане нельзя хранить в долларах, сообщил председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов.

"Денежной единицей в Казахстане является тенге, денежные обязательства на территории республики должны быть выражены в тенге. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте. Исходя из этого, хранение пенсионных накоплений в иных валютах невозможно", – пояснил Курманов.

Он добавил, что для получения инвестиционного дохода Нацбанк и другие управляющие размещают пенсионные активы в Казахстане и за рубежом в различных секторах экономики и в разных валютах. Сейчас порядка 40% инструментов в инвестиционном портфеле номинированы в валюте, преимущественно в долларах.

"Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Еженедельные и ежемесячные данные не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры", – отметил Курманов.

Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.