"Росатом" выходит из дочек "Казатомпрома"

Как говорится в сообщении компании, АО "Ураниум Уан Груп", входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State NuclearUranium Resources Development Co., Ltd (КНР).

"При этом доля участия "Казатомпрома" в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%".Пресс-служба АО "НАК "Казатомпром"

Кроме того, в ближайшее время ожидается и продажа компанией 30% долей в ТОО "СП "Хорасан-U" и ТОО "Кызылкум" в пользу China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР). В пресс-релизе также подчеркивается, что и здесь доля участия самого "Казатомпрома" в предприятиях останется прежней – 50% в ТОО "СП "Хорасан-U" и 50% (косвенные) в ТОО "Кызылкум".

Отметим, что "Росатом" владел долями в пяти урановых месторождениях в Казахстане, однако такая ситуация у многих экспертов вызывала опасения в связи с возможностью российской монополии на казахстанском урановом рынке. В результате этих сделок присутствие российского атомного гиганта сократится и компания продолжит работу на трех месторождениях. При этом "Росатом" по-прежнему останется одним из крупнейших партнеров "Казатомпрома" в совместных предприятиях.

Месторождение "Заречное" было открыто в 1977 году в Туркестанской области, и сейчас разработка урана на этом месторождении находится на стадии завершения. Рудные запасы этого месторождения составляют порядка 3,5 тыс. тонн. Через три-пять лет компании, владеющие долями в этом месторождении, должны будут провести дорогостоящие ликвидационные работы по очистке и консервации месторождения согласно правилам недропользования.

Второе месторождение – "Северный Хорасан" – было открыто в 1979 году и находится в Жанакорганском районе Кызылординской области. В последние годы на месторождении снизилась проектная мощность из-за неподтвержденных запасов и сложности залегания руд.

В компании подчеркнули, что "весь добытый уран ТОО "СП "Хорасан-U" перерабатывается на производственных мощностях ТОО "Кызылкум", находящихся непосредственно на месте отрабатываемого участка. ТОО "Кызылкум" не обладает какими-либо правами недропользования и осуществляет исключительно услуги по переработке урана".