Обошел США и Японию: Казахстан обогнал 110 стран в "антиотмывочном" рейтинге

Казахстан улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ .

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Как уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу, такой вывод следует из ежегодного рейтинга "Вasel AML Index", опубликованного базельским институтом управления.

В рейтинге в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположился на 111 месте с результатом 4,65 балла (риск ОД/ФТ оценивается по 10-балльной шкале, где 10 - максимальный риск, 0 - минимальный риск).

Подчеркивается, что за 4 года РК шагнула с 73 на 111-е место в рейтинге, улучшив свои показатели.

Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.

В пятерку стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.

Лидерами антирейтинга стали Мьянма, Гаити, Конго, Чад и Венесуэла.

Среди стран СНГ хуже всего дела обстоят у Туркменистана - он занял 23-ю строчку. Таджикистан занимает 30-е место, Кыргызстан - на 45-м. Узбекистан занял 81-ю строчку.

Армения сумела обогнать Казахстан по данному показателю, с результатом 4,35 она оказалась на 129-м месте.

Россия в рейтинге не представлена.

Согласно официальному сайту рейтинга, Базельский индекс AML - это независимый, основанный на данных инструмент ранжирования и оценки рисков отмывания денег и связанных с ним финансовых преступлений по всему миру.

Он предоставляет оценки рисков для стран и юрисдикций на основе данных из 17 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Transparency International и Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Баллы риска охватывают пять областей, которые, как считается, способствуют высокому риску отмывания денег: