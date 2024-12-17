Премьер дал поручение по тарифам и ценам на комуслуги

Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги. Такое поручение озвучил премьер-министр Олжас Бектенов во время заседания правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Выступая перед кабмином, Бектенов напомнил, что ноябре годовая инфляция замедлилась до 8,4 процента. Премьер-министр поручил сделать все необходимое "по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции".

"Ввиду социальной важности вопроса цен прошу держать его на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер, поручаю Серику Макашевичу Жумангарину (заместитель премьер-министра - прим.) незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений. В этой работе нужно активнее использовать имеющиеся механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование. Кроме того, необходимо расширять производство импортозависимой продукции. Надо принять все необходимое по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции. Мы должны сохранить положительную динамику роста экономики. Поручаю министрам и акимам взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств", - заявил Бектенов.

Кроме этого, премьер поручил отраслевым министерствам и регионам обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".