Премьер дал поручение по тарифам и ценам на комуслуги

Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги. Такое поручение озвучил премьер-министр Олжас Бектенов во время заседания правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая перед кабмином, Бектенов напомнил, что ноябре годовая инфляция замедлилась до 8,4 процента. Премьер-министр поручил сделать все необходимое "по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции".
"Ввиду социальной важности вопроса цен прошу держать его на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер, поручаю Серику Макашевичу Жумангарину (заместитель премьер-министра - прим.) незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений. В этой работе нужно активнее использовать имеющиеся механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование. Кроме того, необходимо расширять производство импортозависимой продукции. Надо принять все необходимое по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции. Мы должны сохранить положительную динамику роста экономики. Поручаю министрам и акимам взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств", - заявил Бектенов.
Кроме этого, премьер поручил отраслевым министерствам и регионам обеспечить должную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции".
"Также важно продолжать сбалансированную тарифную политику, так как она влияет на рост цен смежных потребительских рынков. Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, соблюдая при этом равновесие между экономической и социальной составляющей. Поручаю обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленного советом по экономической политике", - добавил Олжас Бектенов.
Комментарии0 комментарий(ев)