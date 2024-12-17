Отмена 10 процентов за обслуживание: в Минторговли высказались о новых правилах

Исполняющего обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булата Танабергенова спросили про отмену взимания 10 процентов за обслуживание в заведениях общепита Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"В Парламенте рассматривают проект закона по защите прав потребителей. Сообщалось, что есть предложение отменить в заведениях общепита взимание платы 10 процентов за обслуживание. Однако в проекте закона такой нормы нет. Откуда она взялась и кто ее инициатор? Будет ли она внесена в документ и как все работает на практике?" - спросили Танабергенова на брифинге СЦК.

По словам и. о. председателя Комитета по защите прав потребителей, норма о 10-процентной плате за обслуживание должна быть указана в меню.

"В соответствии с Гражданским кодексом представление меню является публичной офертой, а информация о дополнительной плате за обслуживание должна быть четко указана в меню. В связи с этим в правила внутренней торговли были внесены изменения, где взимание 10 процентов платы за обслуживание законно только при наличии соответствующей информации в меню", - сказал он.

Напомним: в сентябре министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев обсудил с представителями нацпалаты предпринимателей "Атамекен", общественными объединениями в сфере розничной торговли и общественного питания, а также бизнесменами вопросы совершенствования услуг общепита.