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17.12.2024, 17:07

Отмена 10 процентов за обслуживание: в Минторговли высказались о новых правилах

Новости Казахстана 0 619

Исполняющего обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булата Танабергенова спросили про отмену взимания 10 процентов за обслуживание в заведениях общепита Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"В Парламенте рассматривают проект закона по защите прав потребителей. Сообщалось, что есть предложение отменить в заведениях общепита взимание платы 10 процентов за обслуживание. Однако в проекте закона такой нормы нет. Откуда она взялась и кто ее инициатор? Будет ли она внесена в документ и как все работает на практике?" - спросили Танабергенова на брифинге СЦК.

По словам и. о. председателя Комитета по защите прав потребителей, норма о 10-процентной плате за обслуживание должна быть указана в меню.

"В соответствии с Гражданским кодексом представление меню является публичной офертой, а информация о дополнительной плате за обслуживание должна быть четко указана в меню. В связи с этим в правила внутренней торговли были внесены изменения, где взимание 10 процентов платы за обслуживание законно только при наличии соответствующей информации в меню", - сказал он.

Напомним: в сентябре министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев обсудил с представителями нацпалаты предпринимателей "Атамекен", общественными объединениями в сфере розничной торговли и общественного питания, а также бизнесменами вопросы совершенствования услуг общепита.

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