Сколько авто старше 20 лет зарегистрировано в Казахстане

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Согласно отчету, в Казахстане на 1 ноября 2024 года зафиксировано 5 652 355 автомобилей. Данная информация была подготовлена на основе данных МВД.

По виду топлива

Бензин:

легковые - 4 361 762;

грузовые - 201 985;

автобусы - 63 812.

Дизель:

легковые - 89 917;

грузовые - 272 730;

автобусы - 39 767.

Газ:

легковые - 9 135;

грузовые - 2 543;

автобусы - 3 211.

Смешанное:

легковые - 398 340;

грузовые - 12 481;

автобусы - 6 796.

Электрическое:

легковые - 11 681;

грузовые - 330;

автобусы - 109.

По году выпуска

не более 3 лет

легковые - 313 799;

грузовые - 29 513;

автобусы - 8 739;

более 3 лет, но не более 7 лет

легковые - 726 895;

грузовые - 40 992;

автобусы - 11 908;

более 7 лет, но не более 10 лет

легковые - 597 576;

грузовые - 50 196;

автобусы - 11 182;

более 10 лет, но не более 20 лет

легковые - 1 166 468;

грузовые - 132 323;

автобусы - 43 829;

более 20 лет

легковые - 2 166 950;

грузовые - 301 934;

автобусы - 39 713.

Количество автомобилей, поставленных на учет в октябре 2024-го, составило 170 359 единиц:

легковые - 156 760, или 101,2 процента

грузовые - 11 930, или 121,4 процента

автобусы - 1 669, или 111,6 процента

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