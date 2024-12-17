Сколько авто старше 20 лет зарегистрировано в Казахстане

Бюро национальной статистики представило отчет о количестве автотранспортных средств, передает Tengri Auto.
Согласно отчету, в Казахстане на 1 ноября 2024 года зафиксировано 5 652 355 автомобилей. Данная информация была подготовлена на основе данных МВД.
легковые - 313 799;
грузовые - 29 513;
автобусы - 8 739;
легковые - 726 895;
грузовые - 40 992;
автобусы - 11 908;
легковые - 597 576;
грузовые - 50 196;
автобусы - 11 182;
легковые - 1 166 468;
грузовые - 132 323;
автобусы - 43 829;
легковые - 2 166 950;
грузовые - 301 934;
автобусы - 39 713.
Количество автомобилей, поставленных на учет в октябре 2024-го, составило 170 359 единиц:
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