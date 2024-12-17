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17.12.2024, 18:05

Сколько авто старше 20 лет зарегистрировано в Казахстане

Новости Казахстана 0 517

Бюро национальной статистики представило отчет о количестве автотранспортных средств, передает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно отчету, в Казахстане на 1 ноября 2024 года зафиксировано 5 652 355 автомобилей. Данная информация была подготовлена на основе данных МВД.

По виду топлива

Бензин:

  • легковые - 4 361 762;
  • грузовые - 201 985;
  • автобусы - 63 812.

Дизель:

  • легковые - 89 917;
  • грузовые - 272 730;
  • автобусы - 39 767.

Газ:

  • легковые - 9 135;
  • грузовые - 2 543;
  • автобусы - 3 211.

Смешанное:

  • легковые - 398 340;
  • грузовые - 12 481;
  • автобусы - 6 796.

Электрическое:

  • легковые - 11 681;
  • грузовые - 330;
  • автобусы - 109.

По году выпуска

не более 3 лет

легковые - 313 799;
грузовые - 29 513;
автобусы - 8 739;

более 3 лет, но не более 7 лет

легковые - 726 895;
грузовые - 40 992;
автобусы - 11 908;

более 7 лет, но не более 10 лет

легковые - 597 576;
грузовые - 50 196;
автобусы - 11 182;

более 10 лет, но не более 20 лет

легковые - 1 166 468;
грузовые - 132 323;
автобусы - 43 829;

более 20 лет

легковые - 2 166 950;
грузовые - 301 934;
автобусы - 39 713.

Количество автомобилей, поставленных на учет в октябре 2024-го, составило 170 359 единиц:

  • легковые - 156 760, или 101,2 процента
  • грузовые - 11 930, или 121,4 процента
  • автобусы - 1 669, или 111,6 процента

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