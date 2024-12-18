Какие штрафы грозят казахстанцам за выезд на трассы в непогоду?

О проблемах, которые доставляют спасателям автомобилисты, игнорирующие запреты и выезжающие на трассы, закрытые из-за бурана или гололедицы, напомнил сегодня на брифинге главный специалист департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Бауржан Ахметалин, передает kolesa.kz

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По его словам, таких водителей привлекают к ответственности по статье 667 КоАП РК за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Патрульные на блокпостах отправляют нарушителей под суд, а уже там решают, оштрафовать человека на 30 МРП (110 760 тенге в 2024 году) или отправить под арест на срок до 15 суток.

Ахметалин отметил, что тех, кто доехал до блокпоста, не зная о закрытии трассы из-за отсутствия телефона или SMS-предупреждения, не наказывают. Но если водитель намеренно проскочил пикеты, используя, к примеру, объездные пути через населённые пункты, патрульные догоняют его, останавливают и оформляют протокол.

При этом главный специалист департамента напомнил, что главная опасность для нарушителей, выезжающих на закрытые дороги, не взыскания, а сама стихия, которая ежегодно приводит к трагическим последствиям.