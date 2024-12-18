Медленный интернет нарушает права казахстанцев - министерство

Медленный интернет - это нарушение прав потребителей, согласно казахстанскому законодательству. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Серик Кусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На брифинге Службы центральных коммуникаций (СЦК) представителей комитета спросили о качестве интернета, на которое в последние дни активно жаловались казахстанцы.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булат Танабергенов признал, что жалобы на качество интернета "имеют место".

Согласно социологическому исследованию комитета, 30 процентов всех жалоб приходятся на сферу интернет-связи. Граждане нередко жалуются на неправомерное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана без уведомления потребителя.

"Я лично, как гражданин нашей республики, не думаю, что это специально делается. На самом деле, как наши коллеги из МЦРИАП объясняют, на сегодняшний день действительно большая нагрузка", - сказал Булат Танабергенов.

Журналистка уточнила, является ли плохо работающий интернет нарушением прав потребителей.

Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Серик Кусаинов ответил утвердительно.

"Согласно закону, потребитель вправе получать качественные услуги. В данном случае вы ведете речь об услугах интернет связи. Разумеется, это нарушает права потребителей. У нас есть уполномоченный орган в сфере связи - это Министерство цифрового развития. Там есть соответствующий комитет. Мы, как орган, осуществляющий межотраслевую координацию, мы эти обращения тоже мониторируем и направляем для разрешения в данное министерство", - сказал Кусаинов.

По словам Танабергенова, в декабре количество жалоб на интернет не увеличилось. Из месяца в месяц поступает примерно одинаковое количество обращений. Всего за 11 месяцев этого года их было чуть более 2 тысяч.

Напомним, в период длинных выходных - 14-16 декабря - в Казахстане наблюдались проблемы с интернетом. В соцсетях пользователи жаловались не только на интернет, но и на мобильную связь. При этом операторы связи заявили, что не регистрировали массовых инцидентов. В свою очередь, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, что не имеют компетенций накладывать ограничения на работу приложений вроде Instagram и TikTok.