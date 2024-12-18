Рабочие шахты Казахмыса в Сатпаеве бастуют из-за низкой зарплаты

В городе Сатпаев области Ұлытау ближе к вечеру 17 декабря работники шахты №65 рудника Южно-Казахстанского филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Жезказганцветмет» остановили работу, сообщает Nege.kz со ссылкой на источники, передает "АкЖайык"

Фото с сайта azh.kz

Работники 2-ой смены отказались приступать к работе и подниматься наверх. Более 250 шахтеров требуют повысить заработную плату.

Изначально основным требованием было повышение заработной платы на уровне 30% в виду того, что на международном рынке стоимость меди подорожала, повысился курс доллара, цены на продукты и коммунальные услуги. Однако забастовщики позже увеличили требование повысить зарплату на 100%, а также требуют снижения давления со стороны государственных органов.

В настоящее время работники и руководство «Казахмыса» не договорились. Переговоры продолжаются. Официальные комментариии от компании и акимата области пока отсутствуют.

Отметим, что 17 декабря компания заявила об индексации заработной платы работников в начале 2025 года на 8,5% (прогнозный уровень инфляции на 2025 год).