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18.12.2024, 08:07

Может ли работодатель удержать часть зарплаты за административные штрафы в Казахстане

Новости Казахстана 0 484

Некоторые казахстанцы могли столкнуться с принудительными удержаниями части оклада в уплату административных штрафов. Это оказалось законным, но с некоторыми оговорками. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images
Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images
Удержания с заработной платы (помимо стандартных налогов и взносов) обычно связаны с долгами по обязательствам: то есть чаще всего это касается просроченных кредитов и микрозаймов.
 
В этих случаях кредитор может прибегать к подобным мерам либо по решению суда, либо без него, если это указано в договоре займа.

Как сообщает Telegram-канал "Право знать", подобное может произойти и из-за административных штрафов: например, за нарушение правил дорожного движения, режима тишины в определенное время суток и так далее.

При этом удержания в уплату штрафов будет производить работодатель.

Когда деньги могут удержать принудительно

Как сообщается в источнике, 115 статья Трудового Кодекса РК (ТК) указывает, что удержания из зарплаты производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами РК.

При этом размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы, даже если имеется несколько исполнительных листов из-за различных долгов.

"В статье 894 Кодекса РК Об административных правонарушениях указано, что постановление о наложении штрафа или предписание о необходимости уплаты штрафа направляется судом, уполномоченным органом (должностным лицом, то есть полицией) администрации организации, где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию, для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов.

Удержание штрафа производится в срок, не превышающий 6 месяцев. Очередность взыскания штрафа производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан", – отмечается в источнике.

Другими словами, работодатель действительно может удержать часть зарплаты из-за неоплаченных штрафов. Однако для этого требуется постановление уполномоченного органа.

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