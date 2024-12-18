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18.12.2024, 08:50

Как выгодно искать VIP-номера на авто в Казахстане

Новости Казахстана 0 607

Всего в Казахстане зарегистрировано 5,57 млн авто, следует из данных МВД РК на 1 сентября 2024 года. По статистике, каждый 30-й казахстанец покупает VIP-номер на свое авто. Услуга достаточно популярна, а дефицит свободных номеров с каждым годом становится очевидным. Корреспондент inbusiness.kz провела личную проверку процесса подбора уникального госномера на сайте eGov.kz и узнала, что "покупают" клиенты данной госуслуги.

Фото: inbusiness.kz
Фото: inbusiness.kz

Если женщина будет выбирать госномер, то, скорее всего, он будет пересекаться с её именем или фамилией. В качестве примера были испробованы варианты с началом 777 и окончанием 01, такие как 777LOV01 (символизирующий любовь), 777IND01 (ассоциирующийся с именем журналистки) 777MLD01 (от слова миледи), 777KIS01 (означающий поцелуй), 777BEL01 (от слова красавица, часть имени Белла) и другие.

Однако все предложенные комбинации оказались заняты. Как и чисто мужские, содержащие аббревиатуру силовых ведомств, как например, MVD, KNB. Зато если включить фантазию в подборе VIP-номера, то можно еще найти интересные и свободные варианты. Кстати, для тех, кто собирается приобрести машину, можно воспользоваться готовыми госномерами.

Например, 777KOD01 - выбранный ГРНЗ свободен, стоимость составляет 228 МРП - 841776 тенге. А также за такую же сумму для женщины готовый номер - 777SHE01. Можно взять первые три буквы фамилии, имени и отчества – такие варианты также порой бывают свободными.

Доходы от продажи VIP-номеров

Практика продажи "красивых" номеров начала действовать в Казахстане с 2014 года. Однако в комитете государственных доходов сообщили, что невозможно точно определить, сколько средств поступило в республиканский бюджет от продажи VIP-номеров, так как эти поступления зачисляются в местный бюджет и смешиваются с другими видами государственной пошлины.

Как сообщили корреспонденту inbusiness.kz в МВД РК, с 2018 по 2024 годы было изготовлено более 167 тыс. VIP-госномеров, из которых более 43 тыс. приобрели женщины, а более 113 тыс. — мужчины. А это говорит о том, что сильная половина больше всего нуждается в этой услуге. Наиболее популярные комбинации цифр номера включают 001, 010, 111, 007, 077, 707 и 777.

Каждый госномер имеет уникальный DMC-код для проверки подлинности. Заказ и получение VIP-номеров доступны как для физических, так и для юридических лиц, за исключением мотоциклов и прицепов.

Ценники на красивые номера

В соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан, за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса уплачивается государственная пошлина, которая варьируется в зависимости от категории номера.

ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль – 57 МРП (1 МРП = 3692 тг/210444 тенге). Тот же самый цифровой ряд, только с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль уже будет стоить 114 МРП (420888 тенге).

137 МРП (505804 тенге) стоят госномера на авто со следующими цифровыми параметрами: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль. Если добавить к ним одинаковое буквенное обозначение, стоимость госномера вырастает до 194 МРП (716248 тенге)

Самыми дорогими (228 МРП или 841776 тенге) являются ГРНЗ с цифровым обозначением: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. Включение опции одинакового буквенного обозначения повышает ценник до 285 МРП, или 1052220 тенге.

Доступной альтернативой может стать госномер с одинаковыми буквенными кодами, за исключением вышеперечисленных цифровых обозначений (начиная от 001 и заканчивая 090, 999 и так далее) – 57 МРП или 210444 тенге. Кроме того, утверждены типы ГРНЗ с различными сериями, в которых не предусмотрены номера с указанием желаемого имени или слоганов, как это разрешено в некоторых западных странах.

Ответственность за подложные номерные знаки

Согласно статье 590 КоАП РК, установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков влечет за собой следующие штрафы:

  • для физических лиц – 15 МРП;
  • для должностных лиц – 50 МРП;
  • для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 100 МРП;
  • для субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;
  • для субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП.

Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Согласно правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, присвоение бывших в употреблении ГРНЗ повышенного спроса на транспортные средства других владельцев не разрешается, за исключением следующих случаев:

  1. Госорганы и дипломатические представительства иностранного государства.
  2. Родственники (родители, дети, супруги) прежнего владельца.
  3. Правопреемники (наследники) прежнего владельца при передаче транспортного средства по наследству.

Присвоение бывших в употреблении ГРНЗ повышенного спроса в указанных случаях осуществляется при предоставлении заявления прежнего владельца (или правопреемника) о разрешении присвоения ГРНЗ новому владельцу и документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и так далее), а также после оплаты государственной пошлины за дубликат ГРНЗ, согласно статье 615 Налогового кодекса.

В настоящее время возможности резервирования VIP-номеров отсутствуют. Для того чтобы получить желаемый "красивый" госномер, граждане могут сделать заказ и оплатить государственную пошлину. После этого госномер будет привязан к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) до момента регистрации транспортного средства.

Следует отметить, что нет ограничений на количество VIP-номеров, которые может получить одно лицо. Также на территории Казахстана не существуют специальных правил для автомобилей с иностранной регистрацией, желающих получить VIP-номер.

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