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18.12.2024, 09:33

Казахстанец предложил полицейским полмиллиона тенге, чтобы избежать преследования

Новости Казахстана 0 779

Министерство внутренних дел снова сделало обращение к казахстанцам в связи с попытками подкупа стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

В ведомстве 18 декабря 2024 года напомнили, что сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами.

"Мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД. К сожалению, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжают иметь место. С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", – отмечают в МВД.

Например, в Астане мужчина оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности. А в Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело уже передано в суд.

"Мы призываем всех граждан: соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности. Только совместными усилиями, через честность и открытость, мы построим общество, где царят порядок и справедливость", – обратились в МВД.

Кроме того, в ведомстве показали видео с попытками казахстанцев подкупить полицейских.

С аналогичным призывом министерство уже обращалось к казахстанцам в ноябре 2024 года. Тогда отмечалось, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках него работа в данном направлении будет еще больше усилена.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Наверное мало дал.
18.12.2024, 06:18
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