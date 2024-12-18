Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Сообщается, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 триллиона 436,4 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 1 триллион 81,9 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 2 триллиона 354,5 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 декабря 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 428 тысяч человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2024 года составил 131 556 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 967 тенге, базовой пенсии - 42 589 тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре средний размер совокупной пенсии составил 131 730 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 122 тенге, базовой пенсии - 42 608 тенге.

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