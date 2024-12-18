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18.12.2024, 10:10

“Загадка для всех“: смерть женщины под Алматы озадачила полицию и родных

Новости Казахстана 0 1 234

В Алматинской области расследуют гибель 56-летней женщины, тело которой было найдено возле заброшенного завода под Алматы. Родственники погибшей утверждают, что она никогда не жаловалась на здоровье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Кадр телеканала КТК
Кадр телеканала КТК

Погибшую женщину звали Зиванзахан. Утром ее тело случайно обнаружили сельчане возле заброшенного кирпичного завода.

"Дети прибежали, говорят: "Тетя, идите сюда! Там женщина лежит на снегу. Мы не можем ее поднять". Мы все пришли сюда. Сноха быстро среагировала. Тело было теплым. Мы думали, она жива. Сноха сразу вызвала скорую помощь. Но врачи сказали, что она уже скончалась", - рассказала жительница села Жаныл Омарова, заявившая о трупе в полицию.

По словам родных, за вечер до этого Зиванзахан вышла из кафе, но домой не вернулась. Ее поиски продолжались всю ночь.

"В 5 вечера они вышли из кафе и проводили ее почти до дома якобы. Потом, получается, никто ее не видел. Только на следующий день уже дети нашли в 10 минутах отсюда - в снегу, около БАКАД. Там вообще пустыри. Как она там оказалась, вообще непонятно. Загадка для всех", - рассказал племянник погибшей Бахтияр Махсутов.

Рядом сельчане обнаружили сумку и мобильный телефон женщины. В полиции сообщили, что на теле погибшей следов насильственной смерти не обнаружили. Сейчас разыскивают тех, кто видел женщину в тот вечер. Возможно, очевидцы помогут разобраться в загадочной смерти.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в поселке под Алматы было обнаружено тело женщины. В полиции сообщили, что проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

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