Девушку изнасиловали и бросили под забором дома в Каскелене

В Фонд “Не молчи” обратились родственники изнасилованной девушки.

“Девушка не вернулась с работы вовремя, родные начали ее искать, поехали в полицию. В это время дома осталась ее младшая сестренка, услышала стук в забор и увидела лежащую сестру. Она была вся грязная, волосы испачканы в экскрементах, избитая. И сестра ее завела в душ в первую очередь. Девушка была в измененном состоянии. Насильник, ее знакомый, предложил колу, а она сделала всего один-два глотка и отключилась. Перегара не было, она не была пьяной, но находилась в абсолютно измененном и шоковом состоянии. В полиции сказали: “Ты же сама села к нему в машину”. Родные: тетя, сестра, написали, что переживают за то, что дело будет прекращено, а насильник или группа насильников уйдут от ответственности. Есть предположение, что он был не один. Возможно это изнасилование в группе лиц. Но пока не провели экспертизу, не взяли биоматериалы с одежды и не провели все следственные мероприятия. Подозреваемый сейчас на свободе! Он не задержан!”, – пишет Фонд.