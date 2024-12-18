Девушку изнасиловали и бросили под забором дома в Каскелене

18-летнюю алматинку нашли под забором дома с признаками насилия, передает Liter.kz.
В Фонд “Не молчи” обратились родственники изнасилованной девушки.
“Девушка не вернулась с работы вовремя, родные начали ее искать, поехали в полицию. В это время дома осталась ее младшая сестренка, услышала стук в забор и увидела лежащую сестру. Она была вся грязная, волосы испачканы в экскрементах, избитая. И сестра ее завела в душ в первую очередь. Девушка была в измененном состоянии. Насильник, ее знакомый, предложил колу, а она сделала всего один-два глотка и отключилась. Перегара не было, она не была пьяной, но находилась в абсолютно измененном и шоковом состоянии. В полиции сказали: “Ты же сама села к нему в машину”. Родные: тетя, сестра, написали, что переживают за то, что дело будет прекращено, а насильник или группа насильников уйдут от ответственности. Есть предположение, что он был не один. Возможно это изнасилование в группе лиц. Но пока не провели экспертизу, не взяли биоматериалы с одежды и не провели все следственные мероприятия. Подозреваемый сейчас на свободе! Он не задержан!”, – пишет Фонд.
По словам “Не молчи”, она чудом выжила после изнасилования.
“Оперуполномоченный задержал девушку в отделении. Повторим еще раз: с восьми часов вечера до двух часов ночи 18-летнюю девчонку избивали и насиловали, бросили под забором, и она была в остром шоковом и измененном состоянии. Какая очная ставка может быть? Зачем ее удерживать в РОВД?”, – задается вопросом Фонд.
“Не молчи” требует взять дело на контроль МВД РК и Генеральную прокуратуру Сейчас родные девушки наняли адвоката.
Редакция Liter.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Алматинской области.
“По факту изнасилования полицей возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в полицию 33-летний мужчина”, – сообщили в ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о назначении меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного преступления.
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