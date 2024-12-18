Полностью запретить алкоголь могут в одном из городов Казахстана

В одном из городов Казахстана могут ввести запрет на продажу и употребление алкогольных напитков, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Об этом стало известно во время обсуждения в Мажилисе законопроекта об особом статусе города Туркестана.

Депутат Мажилиса Ардак Назаров спросил, можно ли запретить в Туркестане алкоголь, так как город признан духовной столицей.

"В рамках этого закона, если бы мы запретили в Туркестане пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии... Ведь Туркестан — это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя?" - спросил мажилисмен представителей акимата Туркестана.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев ответил, что в регионе уже был реализован проект "Село без алкоголя".