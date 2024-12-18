Суд принял решение по часовому поясу в Казахстане

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Как сообщили в суде, основанием для иска было заявлено несоответствие часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА.

Суд пояснил, что закон "Об обеспечении единства измерений" относит разработку государственной политики в этой сфере к компетенции правительства. В 2000 году была создана Межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам, которая вносит предложения по вопросам исчисления времени.

Суд отметил, что правительство действует в рамках полномочий, предусмотренных статьей 69 Конституции, согласно которой его постановления обязательны для исполнения на всей территории страны.

"Кроме того, с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет, истцом пропущен общий срок исковой давности в три года. Довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена", - говорится в сообщении.

Таким образом, решением суда в удовлетворении иска казахстанцу было отказано.

Решение не вступило в законную силу.