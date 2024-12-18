Актюбинцы лишились 20 млн тенге, купив товар из России

В Актобе полиция задержала предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину обвиняют в присвоении около 20 млн тенге на обещаниях поставить мебель из России, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В полиции установили, что подозреваемый даже не сделал заказ в соседнюю страну, а полученные денежные средства потратил на свои нужды. В результате действий мужчины пострадали 20 граждан.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Актобе задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвами которого стали более 20 жителей города. Ущерб оценивается в 10 миллионов тенге.
А в Алматинской области расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов.
Помимо этого, 24-летний алматинец врал в объявлении о том, что изготавливает мебель и брал за "работу" предоплату. В итоге пострадал 51 человек, сумма ущерба составила около 15 млн тенге.
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